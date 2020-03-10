Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     10.03.2020 11:06

ЦБ РФ вводит временные регуляторные послабления из-за коронавируса

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ЦБ РФ  коронавирус  банки  кредиты  послабления 

10 марта. Mossovetinfo.ru – В связи с распространением коронавируса, Центробанк России планирует ввести ряд регуляторных послаблений для банков, а также по кредитам для производителей лекарственных средств и медицинской техники, сообщается на официальном сайте регулятора.

Для компаний, производящих лекарства и медицинское оборудование, будет введен пониженный коэффициент риска в размере 70% для кредитов в рублях. По валютным кредитам надбавки к коэффициентам риска будут снижены до нуля.

Банкам будет предоставлена возможность до 30 сентября не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика из отраслей туризма и транспорта. Также до 30 сентября банки смогут не ухудшать оценки финансового положения заемщика из отраслей туризма и транспорта, если изменения финансового положения заемщика вызваны распространением коронавируса.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ЦБ РФ  коронавирус  банки  кредиты  послабления 

Возврат к списку

Лента новостей

12:12 Власть Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму 20 сентября

11:58 В России Отменять голосование по поправкам в Конституцию из-за коронавируса не планируется - СМИ

11:20 В России Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные продукты в связи со скачком курса валют

11:06 В России ЦБ РФ вводит временные регуляторные послабления из-за коронавируса

10:39 Город (Москва и область) Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавируса

Актуальные материалы

08:41 Общество Какой будет погода в Москве с 10 по 15 марта

12:04 Власть За нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса грозит уголовная ответственность - власти Москвы

09:41 Город (Москва и область) В Москве началась проработка концепции временного инфекционного центра

21:11 Власть Собянин подписал указ о введении в Москве режима повышенной готовности из-за коронавируса

20:23 Город (Москва и область) В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru