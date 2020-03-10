10 марта. Mossovetinfo.ru – В связи с распространением коронавируса, Центробанк России планирует ввести ряд регуляторных послаблений для банков, а также по кредитам для производителей лекарственных средств и медицинской техники, сообщается на официальном сайте регулятора.



Для компаний, производящих лекарства и медицинское оборудование, будет введен пониженный коэффициент риска в размере 70% для кредитов в рублях. По валютным кредитам надбавки к коэффициентам риска будут снижены до нуля.



Банкам будет предоставлена возможность до 30 сентября не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика из отраслей туризма и транспорта. Также до 30 сентября банки смогут не ухудшать оценки финансового положения заемщика из отраслей туризма и транспорта, если изменения финансового положения заемщика вызваны распространением коронавируса.