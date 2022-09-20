ЦБ с 1 декабря ужесточит требования к ипотеке с низким первоначальным взносом

20 сентября, Mossovetinfo.ru - Надбавка к коэффициенту риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом не выше 10% в рамках участия в долевом строительстве жилья начнет действовать с 1 декабря 2022 года, говорится в сообщении Банке России.

Решение ЦБ связано с тем, что заемщики с небольшим первоначальным взносом имеют повышенный уровень кредитного риска.



"Величина надбавки составит 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика", - уточнили в ЦБ.