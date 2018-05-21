Другие материалы
-
В России
21.05.2018, 16:55
ЦБ: ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума
21 мая. Mossovetinfo.ru – Ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на заседании по отчету Центробанка в рабочей группе в Госдуме. «В...
-
В России
21.05.2018, 11:08
ФСБ раскрыла экстремистскую группировку в Крыму
21 мая. Mossovetinfo.ru – ФСБ раскрыла деятельность экстремистской группировки, созданной для действий в Крыму, сообщает РИА Новости. Группа была создана по указанию главы так называемого «Ме...
-
В России
21.05.2018, 10:21
Путин предложил сохранить за Дворковичем пост главы оргкомитета «Россия-2018»
21 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин предложил сохранить за бывшим вице-премьером Аркадием Дворковичем пост главы оргкомитета «Россия-2018». Распоряжение президента опубл...