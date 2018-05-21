21 мая. Mossovetinfo.ru – Ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на заседании по отчету Центробанка в рабочей группе в Госдуме.



«Весной 2018 года ставки по ипотеке достигли 9,64%», - приводит слова Юдаевой ТАСС.



Ранее пресс-служба Центробанка сообщила, что в 2017 году минимальный размер ставки по ипотеке в России составил 9,79% годовых. После этого в январе 2018 года ставка временно выросла до 9,85%, но уже в феврале ставка снизилась до 9,75%.