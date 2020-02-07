7 февраля. Mossovetinfo.ru – Целей национального проекта «Жилье и городская среда» невозможно достичь без снижения ставок по ипотеке, заявил на селекторном совещании вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Даже если будет 5%, в наших мечтах, нам и то надо жилы порвать, чтобы построить 120 миллионов квадратных метров и продать их. Построить можно, кому мы их продавать будем? Или мы всех загоним в ипотечную кабалу под 9%, и люди не будут есть?», - заявил Хуснуллин.
Вице-премьер назвал вопрос снижения ипотечных ставок стратегическим и заявил, что он будет обсуждаться в ближайшее время.
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году должно быть построено 98 миллионов квадратных метро жилья. В 2021 году должно быть построено еще 94 миллиона квадратных метров жилья.
12:31 В России Целей нацпроекта по вводу жилья не достичь без снижения ипотечных ставок - Хуснуллин
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