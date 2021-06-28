Центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

28 июня. Mossovetinfo.ru - Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», документы внесены в реестр лекарственных средств Минздрава РФ.



«ЭпиВакКорона-Н» - вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики коронавируса. Она будет выпускаться в виде суспензии для внутримышечного введения.



Ранее было выдано разрешение на проведение первой и второй фазы клинических испытаний вакцины. Испытания начались 8 апреля и должны завершиться 30 сентября 2021 года.