Центр «Вектор» успешно завершил доклинические исследования вакцины от COVID-19

10 июля, Mossovetinfo.ru - Доклинические исследования вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19 успешно завершил Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1» 10 июля.



По словам Поповой, с 15 июля планируется начать клинические испытания.



Ранее сообщалось, что завершен отбор 300 добровольцев для проведения клинических испытаний вакцины.



Производство лекарства от COVID-19 планируют запустить в конце лета – начале осени 2020 года.