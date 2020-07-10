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В России     10.07.2020 23:02

Центр «Вектор» успешно завершил доклинические исследования вакцины от COVID-19

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Теги:  COVID-19  Вектор  коронавирус  вакцина  испытание. производство 

10 июля, Mossovetinfo.ru - Доклинические исследования вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19 успешно завершил Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1» 10 июля.

По словам Поповой, с 15 июля планируется начать клинические испытания.

Ранее сообщалось, что завершен отбор 300 добровольцев для проведения клинических испытаний вакцины.

Производство лекарства от COVID-19 планируют запустить в конце лета – начале осени 2020 года.

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Теги: 
COVID-19  Вектор  коронавирус  вакцина  испытание. производство 

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