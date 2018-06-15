15 июня. Mossovetinfo.ru – Центробанк России опубликовал проект указания о новых тарифах ОСАГО и порядке их применения.
Планируется, что для легковых автомобилей физических лиц минимальная ставка ОСАГО будет понижена с 3 432 до 2746 рублей. Максимальная ставка будет повышена с 4 118 до 4 942 рублей. Также будет понижена верхняя ставка для мотоциклов и мотороллеров – полис обойдется им в 1 047 рублей, а также для автомобилей юридических лиц – для них ставка составит 2 058 – 2 911 рублей.
Коэффициент за безаварийную езду предлагается рассчитывать ежегодно, а не по дате окончания последнего полиса, как сейчас. Также предлагается ввести более детальную градацию по стажу и возрасту водителей. При этом ставка для опытных водителей будет снижена, а для неопытных – повышена.
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