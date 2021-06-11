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В России     11.06.2021 13:44

Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5%

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Теги:  ЦБ РФ  Центробанк  ключевая ставка 

11 июня. Mossovetinfo.ru — Центробанк России повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта - с 5 до 5,5%, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

Это третье подряд повышение процентной ставки, и второе подряд повышение на 0,5%. Ранее процентная ставка была поднята в марте - с 4,25% до 4,5%, а затем в апреле - до 5%.

Ключевая ставка – минимальная ставка, по которой Центробанк предоставляет коммерческим банкам краткосрочные недельные кредиты, а также максимальная ставка, по которой Центробанк принимает от банков средства на депозиты. От размера ключевой ставки зависит уровень инфляции.

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Теги: 
ЦБ РФ  Центробанк  ключевая ставка 

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