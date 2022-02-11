Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт до 9,5%

11 января. Mossovetinfo.ru - Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт до 9,5% и не исключил повышение ставки на следующих заседаниях, ближайшее из которых запланировано на 18 марта.



"Совет директоров Банка России 11 февраля 2022 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 9,50% годовых", говорится в сообщении пресс-службы Банка России.



Отмечается, что баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных не только в России, но и на мировых рынках.



По мению ЦБ проводимая им политика направлена на возвращение инфляции к 4%, однако это произойдет не ранее середины 2023 года.