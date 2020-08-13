13 августа. Mossovetinfo.ru – Российский Центробанк выпустил собственное мобильное приложение «ЦБ онлайн», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.



Приложение поможет пользователям получить информацию о финансовых организациях, узнать, какие услуги они оказывают, найти ближайший офис той или иной финансовой организации, а также подробнее узнать о финансовых услугах и продуктах, получить ответ по наиболее часто встречающимся проблемам.



Кроме того, пользователи приложения смогут оставить отзыв о качестве услуг, предоставляемых банками. Отзывы пользователей будут учтены при дальнейшей работе ЦБ РФ с финансовыми организациями. Кроме того, ЦБ РФ рассчитывает на обратную связь с пользователями по работе самого приложения, чтобы впоследствии доработать его с учетом пожеланий и предложений.



Новое приложение уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.