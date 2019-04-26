26 апреля. Mossovetinfo.ru – Совет директоров Центробанка принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.



Отмечается, что в апреле инфляция снизилась до 5,1%. По прогнозу ЦБ РФ, уже в первой половине 2019 года уровень годовой инфляции снизиться до запланированных 4%. В связи с этим во II-III кварталах ключевая ставка может быть снижена.



Ключевая ставка была повышена до 7,75% в декабре 2018 года. В марте 2019 года Совет директоров ЦБ РФ принял решение сохранить данное значение ключевой ставки.



Ключевая ставка – минимальная ставка, по которой Центробанк предоставляет коммерческим банкам краткосрочные недельные кредиты, а также максимальная ставка, по которой Центробанк принимает от банков средства на депозиты. От размера ключевой ставки зависит уровень инфляции.