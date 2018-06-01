Другие материалы
-
В России
04.06.2018, 14:01
Цены на авиабилеты в Москве на время ЧМ-2018 выросли в десять раз
4 июня. Mossovetinfo.ru – Цены на авиабилеты в Москву и из Москвы в дни проведения чемпионата мира по футболу выросли до 10 раз, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе сервиса tutu.ru. Больше ...
-
В России
04.06.2018, 09:41
Россияне отработают 6 дней подряд перед тремя выходными
4 июня. Mossovetinfo.ru – Шестидневная рабочая неделя, после которой выходные продлятся три дня, ожидает россиян, сообщает пресс-служба Роструда. Это связано с празднованием Дня России. Суббо...
-
В России
01.06.2018, 15:21
Правила предоставления мобильных услуг ужесточились в России с 1 июня
1 июня. Mossovetinfo.ru – С 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», которые ужесточают правила предоставления мобильных услуг в стране. Теперь услуги мобильной связи смогут получат...