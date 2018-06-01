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В России     04.06.2018 14:01

Цены на авиабилеты в Москве на время ЧМ-2018 выросли в десять раз

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Теги:  ЧМ-2018  авиабилеты  цены 

4 июня. Mossovetinfo.ru – Цены на авиабилеты в Москву и из Москвы в дни проведения чемпионата мира по футболу выросли до 10 раз, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе сервиса tutu.ru.

Больше всего подорожали билеты из Нижнего Новгорода в Москву на 22 июня – с 2 474 рублей до 24 534 рублей. Билеты из Ростова-на-Дону в Москву на 24 июня подорожали с 2 448 рублей до 22 783 рублей. На третьем месте билеты из Саранска на 17 июня 20 461 рубль вместо 2 330 рублей.

Что касается билетов из Москвы, то больше всего подорожали билеты в Саранск на 15 июня: с 2 292 до 17 453. На втором месте по размерам подорожания билеты из Москвы в Казань на 23 июня: 13 986 рублей вместо 1 890 рублей. На третьем и четвертом месте авиабилеты в Саранск на 14 и 24 июня: с 2292 до 14804.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. В Москве пройдет 12 матчей, в том числе матч открытия, полуфинал и финал турнира.


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Теги: 
ЧМ-2018  авиабилеты  цены 

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