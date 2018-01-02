2 января. Mossovetinfo.ru – Центральная избирательная комиссия получила около 60 уведомлений по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента России.



Как сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко, 21 обращение поступило от партий. Он отметил, что зарегистрировать инициативную группу, созданную в поддержку самовыдвиженца, можно до полуночи 7 января. Представители партий должны сделать это до полуночи 12 января.



Все необходимые документы и самовыдвиженцы, и представители от политических партий должны представить до 18:00 (мск) до 31 января.



Выборы президента России назначены на 18 марта.