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Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
В России     02.01.2018 12:52

ЦИК получил около 60 уведомлений по выдвижению кандидатов в президенты

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Теги:  ЦИК  выборы-2018  выборы президента России 

2 января. Mossovetinfo.ru – Центральная избирательная комиссия получила около 60 уведомлений по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента России.

Как сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко, 21 обращение поступило от партий. Он отметил, что зарегистрировать инициативную группу, созданную в поддержку самовыдвиженца, можно до полуночи 7 января. Представители партий должны сделать это до полуночи 12 января.

Все необходимые документы и самовыдвиженцы, и представители от политических партий должны представить до 18:00 (мск) до 31 января.

Выборы президента России назначены на 18 марта.


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Теги: 
ЦИК  выборы-2018  выборы президента России 

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