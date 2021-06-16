ЦИК: порядок голосования на выборах в Госдуму определят исходя из ситуации с COVID-19

16 июня. Mossovetinfo.ru — Центризбирком будет определять порядок проведения выборов в Госдуму исходя из ситуации с коронавирусом, заявила глава ЦМК Элла Памфилова.



«Будем, в первую очередь, исходить из обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности потенциальных избирателей», - заявила Памфилова на встрече с экспертами.



Глава ЦИК также отметила, что в связи со складывающейся эпидемиологической ситуацией, вероятность проведения голосования в трехдневном формате весьма вероятна.



Окончательное решение о том, будут ли выборы проходить в трехдневном формате, Центризбирком примет в июне, после того, как о проведении выборов официально объявит президент России Владимир Путин.



