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В России     29.01.2024 09:20

ЦИК России 29 января рассматривает вопрос о регистрации Путина кандидатом на выборах президента

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Теги:  выборы  президент России  Путин  регистрация 

29 января — Mossovetinfo.ru — Центральная избирательная комиссия России 29 января рассмотрит вопрос регистрации действующего главы государства Владимира Путина кандидатом на выборах президента. Об этом ранее сообщили в пресс-службе ЦИК.

Вопрос "О регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина (проект постановления ЦИК России)" стоит в Повестке заседания ЦИК 29 января 2024 года под номером 1, начало заседания в 11 часов 00 минут.

Избирательный штаб Путина 22 января сдал в ЦИК 315 тыс. подписей в его поддержку, а также другие документы, необходимые для его регистрации на выборах. Действующий Президент России Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец. По акону самовыдвиженец должен предоставить от 300 тыс. до 315 тыс. подписей.

Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Кандидатские удостоверения от ЦИК уже получили:
— Владислав Даванков (партия «Новые люди»);
— Леонид Слуцкий (партия ЛДПР);
— Николай Харитонов (партия КПРФ).

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Теги: 
выборы  президент России  Путин  регистрация 

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