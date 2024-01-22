ЦИК России 29 января рассматривает вопрос о регистрации Путина кандидатом на выборах президента

29 января — Mossovetinfo.ru — Центральная избирательная комиссия России 29 января рассмотрит вопрос регистрации действующего главы государства Владимира Путина кандидатом на выборах президента. Об этом ранее сообщили в пресс-службе ЦИК.



Вопрос "О регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина (проект постановления ЦИК России)" стоит в Повестке заседания ЦИК 29 января 2024 года под номером 1, начало заседания в 11 часов 00 минут.



Избирательный штаб Путина 22 января сдал в ЦИК 315 тыс. подписей в его поддержку, а также другие документы, необходимые для его регистрации на выборах. Действующий Президент России Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец. По акону самовыдвиженец должен предоставить от 300 тыс. до 315 тыс. подписей.



Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.



Кандидатские удостоверения от ЦИК уже получили:

— Владислав Даванков (партия «Новые люди»);

— Леонид Слуцкий (партия ЛДПР);

— Николай Харитонов (партия КПРФ).