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В России     08.02.2018 12:33

ЦИК завершил регистрацию кандидатов на должность Президента РФ – в бюллетене 8 кандидатов

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Теги:  ЦИК  Центризбирком  выборы  президент  кандидаты  бюллетень  18 марта 

8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - 8 февраля 2018 года за заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) № 139, завершена регистрация кандидатов на должность Президента Российской Федерации, сообщает корреспондент ИА «Моссовет». Заседание транслировалось в сети Интернет.

На должность президента Российской Федерации претендуют восемь кандидатов, зарегистрированных в качестве кандидатов Центризбиркомом:

- Бабурин Сергей Никлолаевич- выдвинут партей «Российский общенародный союз»;
- Грудинин Павел Николаевич - выдвинут «Коммунистической партией Российской федерации»;
- Жириновский Владимир Владимирович– выдвинут «Либеральной демократической партией России»;
- Путин Владимир Владимирович – самовыдвиженец;
- Собчак Ксения Анатольевна – выдвинута партией «Гражданская инициатива»;
- Сурайкин Максим Александрович - выдвинут партией «Коммунисты России»;
- Титов Борис Юрьевич – выдвинут партией «Партия Роста»;
- Явлинский Григорий Алексеевич – выдвинут партией «Яблоко».

Также избирком утвердил форму и текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

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Теги: 
ЦИК  Центризбирком  выборы  президент  кандидаты  бюллетень  18 марта 

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