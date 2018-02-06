ЦИК завершил регистрацию кандидатов на должность Президента РФ – в бюллетене 8 кандидатов

8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - 8 февраля 2018 года за заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) № 139, завершена регистрация кандидатов на должность Президента Российской Федерации, сообщает корреспондент ИА «Моссовет». Заседание транслировалось в сети Интернет.



На должность президента Российской Федерации претендуют восемь кандидатов, зарегистрированных в качестве кандидатов Центризбиркомом:



- Бабурин Сергей Никлолаевич- выдвинут партей «Российский общенародный союз»;

- Грудинин Павел Николаевич - выдвинут «Коммунистической партией Российской федерации»;

- Жириновский Владимир Владимирович– выдвинут «Либеральной демократической партией России»;

- Путин Владимир Владимирович – самовыдвиженец;

- Собчак Ксения Анатольевна – выдвинута партией «Гражданская инициатива»;

- Сурайкин Максим Александрович - выдвинут партией «Коммунисты России»;

- Титов Борис Юрьевич – выдвинут партией «Партия Роста»;

- Явлинский Григорий Алексеевич – выдвинут партией «Яблоко».



Также избирком утвердил форму и текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.