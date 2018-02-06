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В России
08.02.2018, 12:33
ЦИК завершил регистрацию кандидатов на должность Президента РФ – в бюллетене 8 кандидатов
8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - 8 февраля 2018 года за заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) № 139, завершена регистрация кандидатов на должность Президента Российской Федерации, сообщает...
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В России
08.02.2018, 08:34
Дефицит угля для населения и ЖКХ возник в западных районах Красноярского края
8 февраля /Mossovetinfo.ru/ -- Ассоциации глав западной группы муниципальных образований Красноярского края обратилась в Правительство Красноярского края и к руководству ООО «Сибуголь» с требованием о...
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В России
06.02.2018, 16:04
Тело сбитого в Сирии пилота штурмовика Су-25 доставили в Россию - СМИ
6 февраля / Mossovetinfo.ru / - - Тело сбитого в Сирии пилота штурмовика Су-25, представленного накануне к присвоению звания Героя России, - Романа Филипова - доставили на подмосковный аэродром Чкалов...