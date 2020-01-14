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В России
15.01.2020, 11:29
У ряда российских банков могут возникнуть проблемы из-за прекращения поддержки Windows 7
15 января. Mossovetinfo.ru – Отмена технической поддержки операционных систем Windows 7 и Windows Server 2008 может создать проблемы ряду российских банков, сообщает «Коммерсантъ». Несмотря ...
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В России
15.01.2020, 09:56
В России предложили запретить использовать фейерверки вблизи жилых домов и больниц
15 января. Mossovetinfo.ru – Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился в МЧС с предложением запретить использование пиротехники вблизи жилых домов и больниц, сообщает RT со ссылкой на письмо Федоро...
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В России
14.01.2020, 09:45
В 2019 году российские банки отказали более 60% желающих взять кредит
14 января. Mossovetinfo.ru – В 2019 году российские банки одобрили всего 36,9% заявок от частных лиц на различные кредиты, сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй. ...