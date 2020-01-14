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В России     15.01.2020 11:29

У ряда российских банков могут возникнуть проблемы из-за прекращения поддержки Windows 7

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Теги:  банки  операционные системы  Windows 

15 января. Mossovetinfo.ru – Отмена технической поддержки операционных систем Windows 7 и Windows Server 2008 может создать проблемы ряду российских банков, сообщает «Коммерсантъ».

Несмотря на прекращение поддержки банки могут продолжать работать на этих операционных системах и обеспечить безопасную работу, но по нормативным документам работа использование операционных систем без регулярных обновлений в том числе в области безопасности является нарушением, так как существует риск утечки данных.

Таким образом, фактически это означает, что банки должны оперативно перейти на операционную систему Windows 10, что потребует от банков затрат на обновление оборудование и доработку систем. Кроме того, подобный переход требует затрат времени.

Ранее компания Microsoft заявила о прекращении поддержки операционной системы Windows 7 и заявила, что теперь будет поддерживать только операционную систему Windows 10.


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Теги: 
банки  операционные системы  Windows 

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