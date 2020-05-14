14 мая. Mossovetinfo.ru – В ходе сдачи Единого государственного экзамена ученикам выпускных классов разрешат сдавать экзамены только по тем предметам, которые необходимы им для поступления в ВУЗ, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.



Ранее сообщалось, что учащимся 11-х классов, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения в аттестат поставят оценки по итогам года, ЕГЭ сдавать не понадобится. При этом, из-за пандемии коронавируса сдачу ЕГЭ было принято перенести на более поздний срок, который планируется определить позднее.



По словам Кравцова, тем, кто планирует получать высшее образование, ЕГЭ сдавать все же понадобится. Однако им дадут право сдавать только обязательный экзамен по русскому языку и те предметы, которые необходимы для поступления. Количество необходимых для поступления предметов определяют сами ВУЗы, в зависимости от специальности. Обычно, помимо русского языка необходимо сдать экзамены еще по двум предметам.