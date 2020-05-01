1 мая. Mossovetinfo.ru – Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян построил математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики заболеваемости коронавирусом по федеральным округам, сообщает РИА Новости.



Расчеты были построены на основе статистических данных по заболеваемости, при этом Тавадян отметил, что наиболее полные и точные данные у него по Москве, так как в столице эпидемия началась раньше, статистических данных больше и публикуются они подробнее.



Согласно математической модели пик распространения коронавируса Москва пройдет в начале мая, однако окончания эпидемии можно ожидать к началу августа. При этом коронавирусом в Москве переболеет от 130 до 170 тысяч человек.



В целом по России согласно модели заражение коронавирусом произойдет у 350-450 тысяч человек.



На 1 мая в России зафиксирован 114 431 случай заражения коронавирусом. Вылечились 13220 человек. Умерло 1169 человек. В Москве число случаев заражения достигло 57 300.