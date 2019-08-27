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В России     29.08.2019 11:47

Украинский режиссер Олег Сенцов этапирован в Москву

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Теги:  Олег Сенцов  Россия  Украина  обмен 

29 августа. Mossovetinfo.ru – Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный российским судом к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке террористических актов в Крыму, этапирован в Москву и помещен в СИЗО, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, Сенцов доставлен в Москву в рамках подготовки к обмену удерживаемых лиц между Россией и Украиной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять Сенцова на руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который обвиняется украинским судом в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в государственной измене. В среду, 28 августа, киевский суд освободил Вышинского из-под стражи и изменил ему меру пресечения на личное обязательство.


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Теги: 
Олег Сенцов  Россия  Украина  обмен 

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