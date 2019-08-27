29 августа. Mossovetinfo.ru – Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный российским судом к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке террористических актов в Крыму, этапирован в Москву и помещен в СИЗО, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.



По данным агентства, Сенцов доставлен в Москву в рамках подготовки к обмену удерживаемых лиц между Россией и Украиной.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять Сенцова на руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который обвиняется украинским судом в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в государственной измене. В среду, 28 августа, киевский суд освободил Вышинского из-под стражи и изменил ему меру пресечения на личное обязательство.