Другие материалы
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В России
29.08.2019, 11:47
Украинский режиссер Олег Сенцов этапирован в Москву
29 августа. Mossovetinfo.ru – Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный российским судом к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке террористических актов в Крыму, этапирован в Москву и...
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В России
29.08.2019, 10:01
Около 6 миллионов людей предпенсионного возраста в России не имеют работы
29 августа. Mossovetinfo.ru – Только 40% людей предпенсионного возраста в России трудоустроены, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо ПФР в Роструд. Всего в России насчитывается 10,1 милли...
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В России
27.08.2019, 12:18
Систему «Метеоаларм» планируют запустить в России в 2020-2021 году
27 августа. Mossovetinfo.ru – Систему альтернативного оповещения об опасных явлениях «Метеоаларм» планируют запустить в России в 2020-2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росгидромета Макси...