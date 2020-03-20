20 марта. Mossovetinfo.ru – Центризбирком на своем заседании в пятницу, 20 марта, утвердил общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования по поправкам в конституцию.



В бюллетене будет воспроизведен вопрос, который вынесен на всероссийское голосование и указаны два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от вариантов ответа расположены пустые квадраты, в которых участники голосования отметят свой вариант ответа.



Всероссийское голосование по изменениям в Конституции назначено на 22 апреля. Однако в связи с распространением коронавируса президент России Владимир Путин заявил, что голосование состоится только если ситуация позволит проводить подобные мероприятия.