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В России     29.03.2022 11:41

Утверждены правила предоставления отсрочки от службы в армии для специалистов ИТ-компаний

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Теги:  ИТ-компании  специалисты  армия  служба  отсрочка 

29 марта. Mossovetinfo.ru – Председатель правительства РФ Михаил Мишутин подписал постановление о порядке отсрочки от службы в армии для специалистов российских ИТ-компаний, сообщается на сайте правительства России. ИТ-компании должны не позднее 1 мая 2022 года предоставить в Минцифры списки лиц, на которых они хотят получить отсрочку для своих молодых специалистов.

Рассрочка распространяется на лиц до 27 лет с высшим образованием и стажем работы работают в ИТ-компаниях не менее одного года. Также необходимо, чтобы претенденты на отсрочку окончили вуз за год до момента своего назначения на должность.

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Теги: 
ИТ-компании  специалисты  армия  служба  отсрочка 

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