Утверждены правила предоставления отсрочки от службы в армии для специалистов ИТ-компаний

29 марта. Mossovetinfo.ru – Председатель правительства РФ Михаил Мишутин подписал постановление о порядке отсрочки от службы в армии для специалистов российских ИТ-компаний, сообщается на сайте правительства России. ИТ-компании должны не позднее 1 мая 2022 года предоставить в Минцифры списки лиц, на которых они хотят получить отсрочку для своих молодых специалистов.



Рассрочка распространяется на лиц до 27 лет с высшим образованием и стажем работы работают в ИТ-компаниях не менее одного года. Также необходимо, чтобы претенденты на отсрочку окончили вуз за год до момента своего назначения на должность.