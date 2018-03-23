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В России     23.03.2018 18:18

В 2017 году нарушения оказания медпомощи выявлено более в 60 тыс случаев с летальным исходом

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Теги:  ОМС  ВСС  Юргенс  страхование  нарушения  эксперты  летальный исход 

23 марта. Mossovetinfo.ru – В 2017 году «страховые медицинские организации в рамках экспертной деятельности рассмотрели около 550 тыс. случаев с летальным исходом. И более чем в 10% случаев (более 60 тыс.) были выявлены нарушения в процессах оказания медицинской помощи». Об этом ИА «Моссовет» со ссылкой на слова президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса сообщили в ВСС.

«В том числе около 4 тыс. из этих нарушений касаются выполнения мероприятий в соответствии с порядками, стандартами, клиническими рекомендациями, которые и привели к летальном исходу», - подчеркнул Юргенс.

Благодаря экспертной деятельности страховщиков в 2017 году в систему ОМС удалось вернуть около двух десятков млрд рублей за счет выявления дефектов при оказании застрахованным медицинской помощи, - отмечают в ВСС.

Напомним, что в среду заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников на пресс-конференции сказал, что полагает правильным пересматривать условия страховки для тех, кто не прошел диспансеризацию и вследствие этого болезнь оказалась в более тяжелой стадии и требует существенно больших расходов на лечение. Зам мэра поддержал «азиатский опыт» (Япония, Корея), где такая схема уже работает. Печатников подчеркнул, что это его личное мнение. 

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) - единый союз профессиональных участников страхового рынка на федеральном уровне.

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Теги: 
ОМС  ВСС  Юргенс  страхование  нарушения  эксперты  летальный исход 

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