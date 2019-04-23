23 апреля. Mossovetinfo.ru – Счетная палата РФ в 2018 году выявила нарушений на 772,7 миллиарда рублей, сообщается в отчете ведомства.
Всего было выявлено 9235 нарушений, совершенных различными государственными органами и ведомствами.
Наибольший объем нарушений был выявлен при осуществленнии госзакупок – 294,6 миллиарда рублей. В области формирования и исполнения бюджетов - 268,2 миллиарда рублей. Объем нарушений при ведении бухгалтерской отчетности составил 95 миллиардов рублей, в области распоряжения государственной собственностью – 70,7 миллиарда рублей, иные нарушения – 44,2 миллиарда рублей.
По фактам выявленных нарушений было возбуждено 40 уголовных дел, 81 административное дело. В общей сложности к ответственности привлечено 492 должностных лица. Общая сумма наложенных штрафов составила 85 миллионов рублей. В бюджет было возвращено 7 миллиардов 558,8 миллиона рублей.
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