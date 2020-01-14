14 января. Mossovetinfo.ru – В 2019 году российские банки одобрили всего 36,9% заявок от частных лиц на различные кредиты, сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.
Отмечается, что наибольшее снижение процента одобренных кредитов произошло в конце года. В частности, в декабре было одобрено всего 32,2% заявок. Это минимальное значение с 2017 года.
Сообщается, что чаще всего банки отказывали в выдаче ипотечных кредитов, автокредитов и выдаче ссуд наличными. В качестве причины подобных действий банков эксперты называют стагнацию доходов населения и рост закредитованности.
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