31 мая. Mossovetinfo.ru – Правительство подготовило проект постановления о переносе праздничных дней в 2020 году, сообщают «Известия».
Согласно проекту постановления, в 2020 году новогодние каникулы станут короче, чем были в 2019 и 2018 годах. В предыдущие два года новогодние каникулы в России продолжались 1 дней, в предстоящем году они продлятся 8 дней.
Это связано с тем, что в 2019 году 30 и 31 декабря выпали на субботу и воскресенье, которые были присоединены к каникулам, а в 2018 году выходной с субботы, 29 декабря перенесли на понедельник, 31 декабря, что также позволило увеличить продолжительность новогодних каникул. В 2020 году 30 и 31 декабря выпадают на начало недели, поэтому будут рабочими днями.
09:02 В России В 2020 году россиянам сократят новогодние каникулы
08:46 Город (Москва и область) Составлен рейтинг самых популярных уроков «Московской электронной школы»
08:10 Общество Небольшое похолодание, кратковременные дожди и грозы ожидаются в Москве 31 мая
16:55 Город (Москва и область) В центре Москвы появится березовый лес
16:05 Власть Госдума приняла закон об ужесточении наказаний за «пьяные» ДТП
12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье
10:53 Город (Москва и область) В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО
11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона
10:08 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 25 и 26 мая
15:48 Город (Москва и область) Движение на западе Москвы ограничат в связи с закрытием участка Филевской линии метро