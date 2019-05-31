31 мая. Mossovetinfo.ru – Правительство подготовило проект постановления о переносе праздничных дней в 2020 году, сообщают «Известия».



Согласно проекту постановления, в 2020 году новогодние каникулы станут короче, чем были в 2019 и 2018 годах. В предыдущие два года новогодние каникулы в России продолжались 1 дней, в предстоящем году они продлятся 8 дней.



Это связано с тем, что в 2019 году 30 и 31 декабря выпали на субботу и воскресенье, которые были присоединены к каникулам, а в 2018 году выходной с субботы, 29 декабря перенесли на понедельник, 31 декабря, что также позволило увеличить продолжительность новогодних каникул. В 2020 году 30 и 31 декабря выпадают на начало недели, поэтому будут рабочими днями.