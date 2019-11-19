19 ноября. Mossovetinfo.ru – В феврале 2020 года РЖД планирует запустить новую услугу: продажу билетов на поезда более чем за 90 дней до поездки, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на директора по информационным технологиям ОАО «РЖД» Евгения Чаркина.



Чаркин сообщил, что новая услуга появится в мобильном приложении РЖД на базе платформы «Инновационная мобильность».



Первоначально новая услуга будет доступна на самых востребованных направлениях: Москва – Санкт-Петербург и Москва – Сочи. В дальнейшем список направлений, на которые можно будет приобретать билеты более чем за 90 дней до поездки, будет расширяться.