23 сентября. Mossovetinfo.ru – В 2020 году в Москве стартует масштабная реформа систему госуправления, которая приведет к сокращению числа госслужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замминистра финансов Татьяну Нестеренко.



По словам Нестеренко, реформа необходима для того, чтобы сделать зарплаты госчиновников более конкурентными. При нынешней численности чиновников возможно только проведение индексации на уровне инфляции. В результате сокращения числа чиновников, высвободившиеся средства будут направлены на повышение оплаты труда оставшихся.



Реформа будет проходить в два этапа. Вначале в 2020 году численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти сократят на 10%, а территориальных органов — на 5%. К 2021 году численность чиновников в регионах сократится на 15%.



Второй этап будет заключаться в том, что территориальные органы министерств и ведомств преобразуют в филиалы без статуса юридического лица и без подразделений, что приведет к новым сокращениям численности сотрудников за счет сокращения подразделений, которые заняты решением вопросов организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, административно-хозяйственного обеспечения деятельности.