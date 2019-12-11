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В России     11.12.2019 13:00

В 2020 году в России вводится новый документ на автомобили

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Теги:  автомобили  экология  документация  ГОСТ  этикетка энергоэффективности 

11 декабря. Mossovetinfo.ru – С 31 марта 2020 года в России вводится новый ГОСТ, предусматривающий появление нового документа на автомобиль – этикетки энергоэффективности, сообщает RT.

Новый документ будет предоставлять потребителю информацию о потреблении топлива и экологическом классе автомобилей. Этикетка будет необходима для всех автомобилей массой до 3,5 тонн, с любым типом двигателя, кроме тех машин, чей годовой выпуск не превышает 2 тысяч экземпляров.

Класс энергоэффективности автомобиля (от G до А++) будет определяться в зависимости от объема выделяемого автомобилем СО2. Всего предусмотрено 7 классов энергоэффективности и три подкласса (А++, А+ и В+). Самый высокий класс получат электромобили, так как у них нулевой выброс СО2.


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Теги: 
автомобили  экология  документация  ГОСТ  этикетка энергоэффективности 

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