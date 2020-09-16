16 сентября. Mossovetinfo.ru - В 2021 году средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров вырастет до 17 443 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтруда.
Страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%, социальные пенсии - на 2,6%.
Всего в 2021 году на выплату страховых пенсий будет направлено 7,8 триллиона рублей, а всего на выплату пенсий - 8,4 триллиона рублей. Через Пенсионный фонд России пенсию в стране получают 43 миллиона человек.
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