16 сентября. Mossovetinfo.ru - В 2021 году средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров вырастет до 17 443 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтруда.



Страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%, социальные пенсии - на 2,6%.



Всего в 2021 году на выплату страховых пенсий будет направлено 7,8 триллиона рублей, а всего на выплату пенсий - 8,4 триллиона рублей. Через Пенсионный фонд России пенсию в стране получают 43 миллиона человек.