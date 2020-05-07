7 мая. Mossovetinfo.ru – В связи с пандемией коронавируса, в течение апреля в Россию из-за рубежа было вывезено 15 тысяч российских граждан, сообщила в эфире в Instagram официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, ежедневно в Россию из-за рубежа возвращается несколько сотен человек, однако пока непонятно, сколько всего россиян еще предстоит вывезти.
Захарова рассказала, что месяц назад количество россиян, желающих вернуться на родину, составляло 30-35 тысяч человек, однако растет число людей, которые рассчитывали переждать пандемию за границей, однако теперь выразили желание вернуться домой.
С 27 марта связи с распространением коронавируса, Россия прекратила авиасообщение с другими странами, за исключением гуманитарных рейсов, вывозных рейсов и рейсов, которые происходят по специальному решению правительства.
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