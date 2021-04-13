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В России     13.04.2021 10:55

В АТОР дали рекомендации туристам в связи с остановкой авиасообщения с Турцией

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Теги:  Турция  АТОР  туристы  возвращение 

13 апреля. Mossovetinfo.ru — Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Эхо Москвы» дала рекомендации российским туристам в связи с приостановкой авиасообщения с Турцией.

По словам Ломидзе, в данной ситуации не надо паниковать, те туристы, которые уже находятся в Турции, в плановом режиме отправятся домой. Можно вылететь в России и до 15 апреля (дата начала приостановки авиасообщения с Турцией), но в такой ситуации может возникнуть вопрос с возвратом, так как по решению оперштаба экстренный возврат туристов не предусмотрен, все будут возвращаться в плановом режиме.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение о приостановке авиасообщения с Турцией из-за роста в Турции заболеваемости коронавирусом. Авиасообщение будет приостановлено с 15 апреля до 1 июня. Туроператорам рекомендовано в период прекращения авиасообщения приостановить продажу туров в Турцию.

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Теги: 
Турция  АТОР  туристы  возвращение 

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