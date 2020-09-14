14 сентября. Mossovetinfo.ru - В августе в России установлен абсолютный рекорд по количеству выданных ипотечных кредитов за все время существования российского ипотечного рынка, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Дом.РФ и агентства Frank RG.



Сообщается, что в августе было выдано в общей сложности 148 000 ипотечных кредитов на общую сумму 375 миллиардов рублей. Предыдущий рекорд был установлен в июле 2020 года, когда было выдано ипотечных кредитов на сумму в 362 миллиарда рублей.



В середине апреля в России была запущена программа льготной ипотеки под 6,5%. Программа была запущена по предложению президента России Владимира Путина В рамках данной программы гражданам предоставляют льготную ипотеку на покупку жилья комфорт-класса под 6,5 % годовых по цене до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге.



Программа была запущена до 1 ноября 2020 года, однако в июле премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство рассматривает вопрос продления льготной ипотеки. Решение может быть принято осенью.



Всего с начала года в России выдано 895 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму в 2,2 триллиона рублей.



Отмечается, что помимо государственных ипотечных программ, большой спрос на ипотечные кредиты обусловлен рекордно низкими ставками банков, которые установились благодаря смягчению денежной политики Центробанка. На конец августа средневзвешенная ставка ипотечного кредита в России составила 8,26%, а ставка на ипотечный кредит для покупки квартиры в новостройке - 8,02%