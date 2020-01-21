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В России     21.01.2020 10:19

В банке рассказали, откуда мошенники могут получить данные карт

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Теги:  банки  мошенники  банковские карты 

21 января. Mossovetinfo.ru – Доступ к информации о банковских картах мошенники получают не только из теневого сегмента интернета, но и за счет беспечного отношения клиентов к этим данным, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

По словам Кузнецова, получить доступ к пин-коду и CVC-коду мошенникам сложно, однако номер карты и фамилию ее владельца мошенники могут получить, потому что люди беспечно относятся к этим данным. Например, когда пересылают фотографии банковских карт в мессенджерах – это уже утечка.

Также Кузнецов отметил, что, зная номер карты и фамилию владельца мошенники могут получить и другие данные владельца, имя и отчество, телефон, а дальше с помощью телефонного звонка используя методы социальной инженерии мошенники могут попытаться получить и другую информацию.

Чаще всего по телефону мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банка, а также могут выступать в роли покупателя или брокера. В случае, если по телефону у вас пытаются узнать данные карты или интернет-банкинга, необходимо сразу заканчивать разговор.


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Карта места

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Теги: 
банки  мошенники  банковские карты 

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