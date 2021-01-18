В Башкирии начнут выдавать антиковидные паспорта

18 января. Mossovetinfo.ru – В Башкортостане стартует проект по выдаче антиковидных паспортов, сообщил на своей странице в Facebook глава республики Радий Хабиров.



Как написал Хабиров, получить антиковидные паспорта смогут те, у кого обнаружены антитела, то есть либо переболевшие коронавирусом, либо вакцинировавшиеся.



Наличие антиковидных паспортов, по мнению Хабирова, позволит снять ряд коронавирусных ограничений. Например, граждане старше 65 лет при наличии антиковидного паспорта не обязаны будут соблюдать режим самоизоляции, они смогут посещать магазины, театры и другие общественные места. Кроме того, наличие антиковидных паспортов позволит увеличить заполняемость залов.



Антиковидный паспорт будет выдаваться в электронном виде на сайте госуслуг. Предъявить его можно будет в виде QR-кода на телефоне. Также будет возможность распечатать его в бумажном виде. При этом, никакие документы для получения антиковидного паспорта, подавать будет не нужно. Ввести антиковидные паспорта планируется с 5 февраля.



При этом Хабиров отметил, что несмотря на введение антиковидных паспортов, масочный режим в республике сохраняется. Носить маски обязаны все, включая тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса.