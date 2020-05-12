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В России     12.05.2020 19:13

В ФАС начали поступать жалобы на дефицит и рост цен на медицинские перчатки

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Теги:  ФАС  медицинские перчатки  рост цен  дефицит  жалобы 

12 мая. Mossovetinfo.ru – В федеральную антимонопольную службу начали поступать жалобы граждан, связанные с отсутствием в продаже медицинских перчаток и ростом цен на них, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При этом отмечается, что число таких обращений незначительно.

С 12 мая в ряде регионов России, в том числе в Москве, введен режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах.


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Теги: 
ФАС  медицинские перчатки  рост цен  дефицит  жалобы 

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