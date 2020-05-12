12 мая. Mossovetinfo.ru – В федеральную антимонопольную службу начали поступать жалобы граждан, связанные с отсутствием в продаже медицинских перчаток и ростом цен на них, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.



При этом отмечается, что число таких обращений незначительно.



С 12 мая в ряде регионов России, в том числе в Москве, введен режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах.