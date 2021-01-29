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В России     29.01.2021 17:07

В феврале начнется производство однокомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник Лайт 

29 января. Mossovetinfo.ru – В феврале стартует производство однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщается в официальном twitter-аккаунте вакцины «Спутник V».

Как ранеерассказал директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург, «Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V». Эффективность «лайт-вакцины» составляет 85%, а иммунитет после ее применения будет сохранятся в течение 3-4 месяцев.

Вакцина будет производится для других стран, чтобы быстро сбить пик заболеваемости, а в России для вакцинации будет использоваться «Спутник V».

11 января Минздрав разрешил проведение клинических испытаний вакцины «Спутник Лайт», которые продлятся до 31 декабря текущего года.


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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник Лайт 

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