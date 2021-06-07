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В России     07.06.2021 11:00

В ГИБДД пригрозили уголовными делами за гаджеты на экзаменах на права - СМИ

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Теги:  ГИБДД  водительские права  экзамены  технические средства 

7 июня. Mossovetinfo.ru — В отношении граждан, которые во время сдачи экзаменов на водительские права используют гаджеты, будут возбуждать уголовное дела, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на управление ГИБДД Москвы.

По данным издания, в Москве резко выросло число случаев, когда при сдаче теоретической части экзамена на права, граждане используют скрытые камеры и микрофоны, чтобы незаметно получать правильные ответы.

Сообщается, что в 2020 году в Москве было зафиксировано 7 таких случаев, а с начала текущего года - уже 18. Кроме того, с подобными нарушениями сталкиваются и в других регионах.

В отношении граждан, использующих специальные технические средства на экзаменах, могут быть возбуждены уголовные дела по статье «Незаконный оборот специальных технических средств». Максимальное наказание по ней составляет до 4 лет лишения свободы, хотя чаще всего суды ограничиваются штрафами.

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Теги: 
ГИБДД  водительские права  экзамены  технические средства 

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