23 ноября. Mossovetinfo.ru – Глава ГИБДД Михаил Черников в интервью РИА Новости рассказал, на что будут делать упор при приеме экзаменов на водительские права.
По словам Черникова, теперь при приеме экзамена инспекторы будут уделять особое внимание навыкам вождения в реальной обстановке.
По словам Черникова, в России ежегодно погибает не менее 700 молодых водителей из-за низких знаний и умений вождения. Поэтому теперь несмотря на то, что отменяется сдача «площадки», расширенная линейка упражнений позволит инспекторам оценить реальные навыки вождения кандидатов в водители.
Новый регламент сдачи экзаменов на водительские права должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года.
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