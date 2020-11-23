23 ноября. Mossovetinfo.ru – Глава ГИБДД Михаил Черников в интервью РИА Новости рассказал, на что будут делать упор при приеме экзаменов на водительские права.



По словам Черникова, теперь при приеме экзамена инспекторы будут уделять особое внимание навыкам вождения в реальной обстановке.



По словам Черникова, в России ежегодно погибает не менее 700 молодых водителей из-за низких знаний и умений вождения. Поэтому теперь несмотря на то, что отменяется сдача «площадки», расширенная линейка упражнений позволит инспекторам оценить реальные навыки вождения кандидатов в водители.



Новый регламент сдачи экзаменов на водительские права должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года.