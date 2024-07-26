31 июля — Mossovetinfo.ru — Итоговое заседание Госдумы 31 июля начнется с рассмотрения обращения к Председателю Прав...

30 июля — Mossovetinfo.ru — В России резко выросло производство FPV-дронов, сейчас в стране выпускают порядка 4 тыс. так...