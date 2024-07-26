31 июля — Mossovetinfo.ru — Итоговое заседание Госдумы 31 июля начнется с рассмотрения обращения к Председателю Правительства России по вопросу корректировки подзаконных актов в сфере миграционной политики
, — написал Председатель ГД Вячеслав Володин в своем канале в Telegram.
«Сегодняшнее итоговое заседание начнем с рассмотрения обращения к Председателю Правительства по вопросу корректировки подзаконных актов в сфере миграционной политики в части законодательного механизма принудительного выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих законных оснований для нахождения на территории России», - написал Володин.
По его словам, важно сделать это оперативно для того, чтобы законы, подготовленные и принятые депутатами, стали работать как можно раньше.
Володин отметил, что часть необходимых мер "уже реализована в депутатских инициативах — установлен режим высылки мигрантов, которые не имеют права законно оставаться в стране, введена регистрация иностранных граждан. Ранее желающих приобрести гражданство РФ обязали владеть русским языком, знать историю России и основы законодательства». Еще несколько подготовленных депутатами законопроектов, по словам председателя ГД, находятся в работе.
Володин добавил, что август и сентябрь будут посвящены выработке новых мер и предложений по формированию эффективной миграционной политики. В Госдуме готовят законопроект о пожизненном заключении за организацию незаконной миграции.
«Предложили дополнить УК РФ таким обстоятельством, отягчающим наказание, как совершение преступления иностранным гражданином, находящимся на территории РФ незаконно; к числу особо тяжких преступлений, за которые может быть установлена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы, предложили отнести организацию незаконной миграции; предложили предусмотреть конфискацию имущества за организацию незаконной миграции (такой законопроект уже находится на рассмотрении, его авторами стали более 50 депутатов)», – пояснил Володин.
Ранее, на текущей неделе, лидер "Справедливой России" в Госдуме Сергей Миронов рассказал журналистам, что фракция поддержала "два законопроекта об ужесточении миграционной политики. Поправками упрощается депортация нелегальных мигрантов, в том числе расширяются полномочия правоохранительных органов в этой сфере. Нелегалы также будут заноситься в реестр контролируемых лиц с ограничением в ряде гражданских прав".
"Будем настаивать на дальнейших верных шагах в миграционной сфере, принятии наших инициатив – о депортационном депозите для мигрантов, о запрете на их трудоустройство в ряде отраслей и других", подчеркнул Сергей Миронов.
накануне Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о халатности должностных лиц, повлекшей нарушения миграционного законодательства
в Одинцове Московской области.