12 октября. Mossovetinfo.ru – Депутаты Госдумы предложили давать больничный родителям школьников, которых отправили на внеплановые каникулы или перевели на онлайн-обучение, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из авторов инициативы, главу комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Нилов отметил, что в связи с пандемией коронавируса у детей увеличивают школьные каникулы, в ряде школ детей переводят на дистанционное обучение. В связи с этим родителям приходится вынуждены искать способы ухода за детьми и обеспечения их безопасности. При этом, в таких ситуациях гражданам не всегда удается договориться с работодателями, о предоставлении, например, внепланового отпуска.
В связи с этим родителям детей до 14 лет, которые отправлены на внеплановые каникулы или дистанционное обучение, предлагается давать больничный на весь период внеплановых каникул или дистанционного обучения. Больничный предлагается выдавать одному из родителей или законном представителю ребенка.
01:03 В России В Госдуме предложили давать больничный родителям школьников, перешедших на «удаленку»
00:40 Общество Теплая и дождливая погода ожидается в Москве в течение недели
00:14 Другое Сборная России в рамках Лиги наций сыграла вничью со сборной Турции
21:29 Происшествия Пять машин столкнулись на Кутузовском проекте, один человек погиб
10:51 В России В России установлен рекорд после числу новых случаев коронавируса - 12 846
02:12 Город (Москва и область) В Москве с 9 октября приостановлен льготный проезд для школьников и людей старше 65 лет
01:17 Город (Москва и область) В Москве временно отключили кремлевские куранты
16:20 В России Из КоАП исключили штрафы за отказ от вакцинации
12:19 Другое Суд по делу о нарушении санитарных норм на матче «Спартак» - «Зенит» состоится 12 октября
09:33 Город (Москва и область) Власти Москвы обсуждают повторное введение режима самоизоляции - СМИ