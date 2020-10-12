12 октября. Mossovetinfo.ru – Депутаты Госдумы предложили давать больничный родителям школьников, которых отправили на внеплановые каникулы или перевели на онлайн-обучение, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из авторов инициативы, главу комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.



Нилов отметил, что в связи с пандемией коронавируса у детей увеличивают школьные каникулы, в ряде школ детей переводят на дистанционное обучение. В связи с этим родителям приходится вынуждены искать способы ухода за детьми и обеспечения их безопасности. При этом, в таких ситуациях гражданам не всегда удается договориться с работодателями, о предоставлении, например, внепланового отпуска.



В связи с этим родителям детей до 14 лет, которые отправлены на внеплановые каникулы или дистанционное обучение, предлагается давать больничный на весь период внеплановых каникул или дистанционного обучения. Больничный предлагается выдавать одному из родителей или законном представителю ребенка.