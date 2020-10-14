14 октября. Mossovetinfo.ru – Возрастной ценз владения оружием должен быть поднят с 18 до 21 года, с таким предложением выступил депутат Госдумы Анатолий Выборный, сообщают «Известия».



Депутат сообщил, что в настоящий момент эта идея прорабатывается с экспертами Ощественной платы и Торгово-промышленной палаты. После консультаций предложение будет оформлено в виде законодательной инициативы и внесено на рассмотрение Госдумы.



Кроме того, Выборный заявил, что необходимо усиливать контроль за владельцами оружием. Контролирующие органы должны постоянно проводить мониторинг ситуации. Если владелец оружия оказался на учете из-за алкогольной и наркотической зависимости, или в течение года неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка, лицензия на оружие у такого человека должна быть отозвана, а оружие изъято.



Данные предложения возникли после того, как 18-летний Даниил Монахов в Нижегородской области открыл огонь по людям, убил трех человек и ранил еще троих. При этом, оружием он владел на законных основаниях, разрешение он получил три недели назад.