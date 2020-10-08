8 октября. Mossovetinfo.ru - В Госдуме предложили до конца года запретить проведение концертов в барах и кафе, соответствующее письмо депутат Евгений Федоров направил на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сообщает RT.
По мнению Федорова, проведение музыкальных концертов в барах и кафе в нынешних условиях создает предпосылки для распространения коронавируса. В связи с этим он предложил рассмотреть целесообразность введения запрета на проведение музыкальных концертов в предприятиях общепита до конца текущего года.
Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что если граждане не будут соблюдать рекомендации по борьбе с коронавирусом, то придется принимать «другие меры».
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