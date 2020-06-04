4 июня. Mossovetinfo.ru – В июне россиян ожидают две сокращенные рабочие недели, сообщает пресс-служба Роструда.



Вторая неделя июня будет сокращенной из-за празднования 12 июня Дня России, который выпадает на пятницу. Таким образом, россиян на следующей неделе ожидают четыре рабочих и три выходных дня.



Кроме того, в связи с проведением 24 июня всероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию, день голосования объявлен нерабочим. Таким образом, на неделе, на которую выпадает день голосования, рабочими будут 22 и 23, а также 25 и 26 июня.



В пресс-службе Роструда напомнили, что нерабочие дни не скажутся на размере зарплаты, месячная зарплата работников не снижается.