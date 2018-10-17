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В России     17.10.2018 14:01

В качестве причины взрыва в керченском колледже рассматривается теракт - Песков

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Теги:  Керчь  взрыв  Дмитрий Песков  Владимир Путин  теракт 

17 октября. Mossovetinfo.ru – В качестве одной из причин взрыва в здании Политехнического колледжа в Керчи рассматривается теракт, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Информацию о взрыве президенту докладывают представители различных ведомств. Песков также сообщил, что Владимир Путин поручил перевезти пострадавших при взрыве в ведущие медицинские центры страны. В МЧС сообщили, что с аэродрома Жуковский в Крым вылетит самолет Ил-76 МЧС России.

СК РФ возбудил по факту взрыва в колледже уголовное дело, об этом сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко. Следствие будут вести сотрудники центрального аппарата СК РФ. По какой статье возбуждено дело не сообщается.

Взрыв в здании Политехнического колледжа произошел в 12:20 в среду, 17 октября. По предварительным данным, в результате взрыва погибло 10 человек, еще 40 человек пострадали.


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Теги: 
Керчь  взрыв  Дмитрий Песков  Владимир Путин  теракт 

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