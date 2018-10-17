17 октября. Mossovetinfo.ru – В результате взрыва в одном из помещений Политехнического колледжа в Керчи 10 человек погибли, еще 40 пострадали, сообщает агентство «Крыминфо».
По предварительной информации в столовой колледжа произошел взрыв газа, именно этим объясняется большое количество жертв. Есть сведения, что взрыв мог стать результатом теракта, эта версия проверяется.
На месте происшествия работают спасатели, бригады скорой помощи, на место прибыли сотрудники полиции и военные.
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