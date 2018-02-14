Другие материалы
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В России
14.02.2018, 13:25
У Кремля отсутствуют данные о гибели в Сирии 7 февраля граждан России - Песков
14 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не руководствоваться ошибочной информацией о событиях в Сирии и сообщил, что у Кремля нет данных о гибели в Сирии ...
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В России
14.02.2018, 11:05
В комитете Госдумы по обороне не имеют достоверной информации о погибших в Сирии 7 февраля
14 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Комитет Госдумы по обороне не располагает данными о числе погибших 7 февраля в сирийской провинции Дейр-ез-Зор. «Идёт детальная проверка информации, но достоверно...
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В России
14.02.2018, 10:43
«Яблоко» считает показ фильма про Путина по Первому каналу «незаконной предвыборной агитацией»
14 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - «Показ фильма Оливера Стоуна про Владимира Путина по Первому каналу является незаконной предвыборной агитацией», считают в партии «Яблоко». Председатель партии «Яб...