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В России     14.02.2018 11:05

В комитете Госдумы по обороне не имеют достоверной информации о погибших в Сирии 7 февраля

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Теги:  Сирия  Дейр-ез-Зор  7 февраля  информация  государство  эффективность 

14 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Комитет Госдумы по обороне не располагает данными о числе погибших 7 февраля в сирийской провинции Дейр-ез-Зор.

«Идёт детальная проверка информации, но достоверной пока, заслуживающей внимания, к сожалению, нет», — заявил глава комитета ГД по обороне Владимир Шаманов. Его слова передают РИА Новости.

По мнению Шаманова, кто-то специально сгущает краски вокруг числа погибших 7 февраля в провинции Дейр-ез-Зор,

Напомним, что накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что публикации в СМИ возможной гибели в Сирии сотен российских граждан нуждаются в проверке и также в информации от оборонных ведомств. Песков не подтвердил и не опроверг информации о массовой гибели россиян в Сирии.


Ранее сообщалось, что «в зоне ударов, нанесенных 7 февраля США, «под видом сирийцев», «потери которых оцениваются аж в 100 человек убитых», ударам американской авиации подверглись 2 тактических подразделения ЧВК Вагнер. По последующим неподтвержденным данным количество погибших называлось от двух до шести сотен человек.

Также в последние дни в ряде СМИ стала называться численность погибших 7 февраля в провинции Дейр-ез-Зор от 200 до 600 человек.

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Теги: 
Сирия  Дейр-ез-Зор  7 февраля  информация  государство  эффективность 

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