В Минприроды прокомментировали предложение о включении рекультивации свалок в тарифы ЖКХ

26 февраля. Mossovetinfo.ru – Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что его ведомство не поддерживает включение средств на рекультивацию свалок в тарифы ЖКХ, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.



«Сейчас мы на площадке Российского экологического оператора обсуждаем меры поддержки, и уже подготовлены нормативные правовые акты, которые в рамках концепции расширенной ответственности производителей должны предусматривать финансирование для переработки и утилизации тех отходов, которые производит человек» - написал Козлов.



Ранее глава департамента Минприроды Роман Мальцев заявил, что средства на рекультивацию свалок будут включены в тарифы ЖКХ и будут аккумулироваться на специальных счетах. По словам Мальцева, на рекультивацию будут собирать по 32 рубля в год с человека.



По словам Козлова, он был удивлен, когда услышал слова Мальцева, о том, что граждане должны платить за рекультивацию мусорных полигонов.