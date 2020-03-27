27 марта. Mossovetinfo.ru – Министерство труда на своем официальном сайте опубликовало рекомендации по оплате труда на предстоящей нерабочей неделе.



В рекомендации указано, что наличие нерабочих дней в период с 28 марта по 5 апреля не является основанием для снижения зарплаты. В тоже время оплата труда должна происходить в обычном, а не повышенном размере, так как объявленные нерабочие дни не являются выходными или нерабочими праздничными днями.



Если сотрудник находится в отпуске, то период с 30 марта по 3 апреля не включается в число дней отпуска.



В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин объявил нерабочей следующую неделю с 30 марта по 5 апреля в связи с распространением коронавируса.