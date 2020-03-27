27 марта. Mossovetinfo.ru – Министерство труда на своем официальном сайте опубликовало рекомендации по оплате труда на предстоящей нерабочей неделе.
В рекомендации указано, что наличие нерабочих дней в период с 28 марта по 5 апреля не является основанием для снижения зарплаты. В тоже время оплата труда должна происходить в обычном, а не повышенном размере, так как объявленные нерабочие дни не являются выходными или нерабочими праздничными днями.
Если сотрудник находится в отпуске, то период с 30 марта по 3 апреля не включается в число дней отпуска.
В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин объявил нерабочей следующую неделю с 30 марта по 5 апреля в связи с распространением коронавируса.
10:06 Город (Москва и область) В Филатовской больнице открыли отделение для пациентов с коронавирусом
09:53 Город (Москва и область) Центры госуслуг «Мои документы» изменили формат работы из-за коронавируса
09:36 В России В Минтруда рассказали об условиях оплаты на нерабочей неделе
09:15 Город (Москва и область) Число вылечившихся от коронавируса в Москве достигло 18
09:04 Власть Налог на проценты по банковским вкладам будет взиматься только с 2022 года - Силуанов
17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей
10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве
09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений
09:20 Власть Льготный проезд в транспорте для школьников отменяется на время закрытия учебных заведений
08:24 Общество В Москве от коронавируса вылечились уже девять человек