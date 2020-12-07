7 декабря. Mossovetinfo.ru - Министр здравоохранения Михаил Мурашко не предлагал ограничить передвижение между регионами из-за коронавируса, заявил журналистам помощник министра Алексей Кузнецов.



По словам Кузнецова, фраза о возможных ограничениях на передвижение была вырвана из контекста. Мурашко напомнил о запрете передвижений, когда говорил о мерах, которые были использованы в мире или могут быть использованы в будущем для борьбы с распространением коронавируса.



Ранее сообщалось, что в ходе конференции «Медицина и качество» Мурашко предложил рассмотреть вопрос об ограничении на передвижение между регионами для борьбы с распространением коронавируса, а также об ограничении передвижений внутри некоторых регионов.